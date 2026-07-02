Российские штурмовые подразделения продвинулись на Славянском направлении, взяв под контроль населенный пункт Пискуновка. Село расположено на правом, высоком берегу реки Северский Донец, менее чем в 4,5 километра от Славянской ТЭС в Николаевке и примерно в 10 километрах от самого Славянска. Об этом сообщает «Военная хроника».

Освобождение Пискуновки позволяет российским силам контролировать низину, где находится Николаевка, и технологическую зону теплоэлектростанции. В настоящее время Славянская ТЭС остановлена и превращена украинскими войсками в крупный укрепленный район, где сосредоточены значительные силы ВСУ. Данный объект фактически блокирует прямой подход к Славянску. При этом тыловые позиции украинской армии в этом районе находятся под круглосуточным огневым воздействием российской авиации и тяжелой артиллерии, включая реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо».

По оценкам украинской стороны, стремительное продвижение российских подразделений на этом участке ставит под угрозу целесообразность дальнейшей обороны города. В случае блокирования укрепрайона на ТЭС, находящийся там гарнизон ВСУ рискует оказаться в полном окружении.