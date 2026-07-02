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Политика

Коц рассказал о суровых последствиях ночного удара по Украине

Алексей Самохин
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Новые удары по объектам инфраструктуры привели к масштабным сбоям в энерго- и водоснабжении, а также в работе связи на территории Украины. Последствиями массированной атаки поделился военный корреспондент Александр Коц.

Без электричества частично остались пять регионов: Киевская, Сумская, Донецкая, Харьковская и Запорожская области. Наиболее критическая ситуация складывается в Сумской области, где зафиксировано максимальное число отключенных от сети абонентов. Энергетическая компания ДТЭК ввела в Киеве и области графики почасовых отключений. Ситуацию усугубляет летний пик потребления из-за жары и одновременное сокращение импорта электроэнергии из Молдавии, Румынии, Словакии и Венгрии. Эксперты прогнозируют, что продолжительность ограничений в летний период может составить от 6 до 8 часов в сутки.

В Одессе после экстренного обесточивания полностью остановилась работа водоканала. Без водоснабжения остались Приморский и Хаджибейский районы города, в Киевском районе существенно упало давление в системе. Местные власти организовали подвоз технической воды бойлерами, при этом «Инфоксводоканал» не дает конкретных прогнозов по срокам ликвидации аварии. Одновременно с этим украинские коммунальные предприятия заявляют о планах поднять тарифы на воду на 100–150%.

Серьезные проблемы зафиксированы и в сфере телекоммуникаций. Крупный оператор «Vodafone Украина» официально сообщил о сбоях в работе фиксированного домашнего интернета, контакт-центра и системы пополнения счетов. Мобильная связь в пострадавших регионах функционирует исключительно за счет резервных аккумуляторов на базовых станциях, ресурс которых ограничен. Жители украинской столицы также массово жалуются на полное отсутствие доступа к сети в укрытиях.

«Отдельный сюжет дня в киевской ленте — жалобы горожан, что «в бомбоубежищах нет интернета, это давит на психику»», — пишет Коц. 

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