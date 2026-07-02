В Рязани на преподавателей вуза возбудили уголовные дела о коммерческом подкупе

В Рязани в отношении преподавателей возбудили уголовные дела о получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Фигурантами этих дел стали несколько сотрудников одного из высших учебных заведений. По версии следствия, с 2018 по 2025 года они получали деньги в качестве коммерческого подкупа от студентов. За это оказывали содействие в сдаче сессий и защите выпускных квалификационных работ. При этом знания студентов не оценивались, да и сами студенты в вуз не являлись.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области. Сейчас правоохранителями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.