Фото: СК России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани на преподавателей вуза возбудили уголовные дела о коммерческом подкупе

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани в отношении преподавателей возбудили уголовные дела о получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Фигурантами этих дел стали несколько сотрудников одного из высших учебных заведений. По версии следствия, с 2018 по 2025 года они получали деньги в качестве коммерческого подкупа от студентов. За это оказывали содействие в сдаче сессий и защите выпускных квалификационных работ. При этом знания студентов не оценивались, да и сами студенты в вуз не являлись.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области. Сейчас правоохранителями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Коц рассказал о суровых последствиях ночного удара по Украине
Следующая статья
Заметить приближающийся инфаркт рязанцу помогли два тревожных симптома

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Эксперт объяснил, почему Россия предупредила США о новом ударе «Орешником»

Москва могла предупредить Вашингтон о скором ударе «Орешником» по...
Новости России

Тело звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского обнаружили в Оке

В Подмосковье нашли тело российского актера Александра Высоковского, известного по ролям в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». Артисту было 62 года.
Транспорт и дороги

Чиновники: в Рязанской области значительно вырос спрос на бензин, на отдельных АЗС введены ограничения на продажу

В Рязанской области фиксируется значительный рост среднесуточного спроса на бензин. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.
Новости России

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус Минск — Анапа

В момент атаки в салоне автобуса, следовавшего по маршруту Минск — Анапа, находились 14 человек: 12 пассажиров и два сменных водителя.
Темы
Интересное

Европа в огне, не надо было злить Россию: сбывается пророчество Нострадамуса, которое так боится Запад

Рекордная жара в Европе вновь заставила говорить о древнем предсказании Нострадамуса и библейских знамениях.
Общество

В РГУ имени С.А. Есенина стартовали «Университетские смены»

В вуз приехали активисты из 23 разных регионов страны.
Медицина

Заметить приближающийся инфаркт рязанцу помогли два тревожных симптома

Во время планового лечения мужчина рассказал врачам о странных симптомах. Как выяснилось позже, они намекали на приближающийся инфаркт.
Интересное

2029-й уже называют «годом Жириновского»: может сбыться самое громкое пророчество политика

Высказывание Владимира Жириновского, сделанное незадолго до событий 2022 года, снова обсуждают. Почему внимание приковано к 2029 году.
Общество

В Рязани «Лекторы особого назначения» завершили обучение и готовятся к защите

Слушатели прошли пять образовательных модулей. Впереди — защита авторских лекций.
Армия и СВО

Рязанцам рассказали, как попасть на службу в мобильные огневые группы: возраст, денежное довольствие, перечень задач

Кого берут в новое формирование, длительность контракта и могут ли по нему отправить в «горячие точки» – ответы на вопросы по службе в МОГ.
Власть и политика

Павел Малков рассказал об итогах внеплановой проверки кораблинской спортшколы

Проверяющие оценили внешнее и внутреннее благоустройство, качество услуг. Результаты обнародованы.
Спорт

Трусова начала катать короткую и произвольную программы: даются не без трудностей

Недавно родившая фигуристка «воскресла» для большого спорта. Как возраст и опыт изменили её подход к тренировкам.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье