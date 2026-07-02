В Рязанской ОКБ у мужчины, проходящего плановое лечение по линии эндокринологии, заметили приближающийся инфаркт. На страшный недуг, который мог случился, намекали сразу несколько тревожных симптомов.

Как рассказали в региональном Минздраве, мужчина рассказал врачам о давящей боли в грудной клетке и одышке при минимальных физических нагрузках. К уточнению диагноза привлекли кардиолога.

Как итог – у пациента выявили ишемическую болезнь. После этого его перевели в кардиологическое отделение и сделали коронарографию. Результаты показали, что одна из главных артерий сердца сильно сужена: просвет почти закрыт. Это было очень опасно — в любой момент мог случиться инфаркт. Поэтому врачи срочно приняли решение поставить стент, маленькую трубку, которая восстанавливает кровоток.

Угроза инфаркта миновала, состояние мужчины улучшилось. Его выписали из больницы, теперь он наблюдается у врачей по месту жительства.