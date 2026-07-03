Синоптики предупредили об изменении погоды в Рязани в ближайшие выходные

Погода в Рязанской области на ближайшие выходные заставит держать зонт под рукой. Синоптики обещают переменчивую и местами беспокойную атмосферу — с грозами, дождями и даже градом.

В субботу, 4 июля, небо будет затянуто переменной облачностью. Ночью в отдельных районах пройдёт кратковременный дождь, кое-где не обойдётся без грозы. Днём осадки усилятся: местами дожди, гроза, а в некоторых районах и град. Подует южный ветер — 3–8 метров в секунду, но во время грозы порывы способны разгоняться до 15 м/с. Ночью воздух остынет до 14–19 градусов, в самой Рязани — 16–18. Днём столбики термометров поднимутся до 24–29 градусов, а в областном центре — до 25–27.

Воскресенье, 5 июля, принесёт более выраженное ненастье. Небо будет полностью затянуто облаками, дождь ожидается практически весь день — местами сильный, с грозой и градом. Ветер заметно окрепнет: 6–11 м/с, а на пике грозовой активности порывы достигнут 13–18 м/с. Понизится и температура: ночью воздух остынет до 12–17 градусов, в Рязани — до 15–17. Днём столбики термометров не поднимутся выше 21–26 градусов, в областном центре — 24–26.

Для тех, кто планирует купание — хорошая новость. Вода в Оке у Рязани прогрелась до комфортных 21 градуса, так что несмотря на переменчивую погоду, освежиться в реке вполне можно.