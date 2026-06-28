Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 29 июня

Алексей Самохин
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В Рязанской области в понедельник, 29 июня, ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. По данным синоптиков, осадки в большинстве районов не прогнозируются.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в регионе не ожидается.

Несмотря на благоприятный прогноз, в большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения происшествий муниципального уровня. Речь идет о возможных повреждениях линий электропередачи и связи, сбоях в работе транспорта, увеличении числа ДТП, падении деревьев и слабо закрепленных конструкций. Не исключены повреждения кровли зданий и аварии на объектах коммунальной инфраструктуры.

Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и обращать внимание на состояние деревьев, рекламных щитов и других конструкций во время пребывания на улице.

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