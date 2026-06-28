В Касимове завершились съемки фильма «Касимов и Пастернак». Работу над картиной вели в рамках реализации проекта «Бесценное наследие: с Пастернаком по соседству». Об этом сообщила пресс-служба администрации Касимовского округа.

В съемках приняли участие команда проекта совместно с молодёжной инициативной группой студентов клуба «Наследие» Касимовского нефтегазового колледжа под руководством Татьяны Хрёминой. Актерский состав: Дарья Алексеева, Владимир Григорьев, Иван Пашков и Даниил Пенкин. Ассистентами выступили Даниил Сальников и Михаил Меткин. Куратор видеопроцесса — Евгения Куштавкина, член команды, заведующая сектором отдела краеведения Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина. Партнеры проекта помогли воссоздать атмосферу касимовского лета 1920 года.

Отснятый материал станет основой фильма, который познакомит зрителей с историей пребывания поэта в Касимове. Съемочная группа также прошла часть маршрута «Касимовские улочки Бориса Пастернака».

Фото: vk.com/gorodkasimov