SHOT: Максим Галкин* исполнил песню на украинском языке на мероприятии в Монако

Шоумен и комик Максим Галкин*, признанный в РФ иностранным агентом, провёл очередное выступление на украинском языке. Об этом сообщает SHOT.

Новое мероприятие с участием артиста состоялось в местном яхт-клубе в Монако, через 3 дня после подрыва украинского бизнесмена, в организации которого подозревают СБУ. В рамках своей программы Галкин* исполнил на украинском языке композицию Степана Гиги «Любов то сон». Примечательно, что на этом же ивенте отметился и бывший солист немецкой поп-группы Modern Talking Томас Андерс, однако он представил свой стандартный англоязычный репертуар, спев хит Cheri, Cheri Lady.

По информации источника, артист-иноагент в последнее время регулярно сотрудничает с украинскими заказчиками. За прошедшие полтора месяца он провёл как минимум два крупных закрытых праздника. Сначала шоумен отработал на свадьбе предпринимателя Ники Ломиа в Каннах. Вторым мероприятием стало празднование дня рождения обладательницы титула «Мисс Украина» — там Галкин* делил сцену с Екатериной Варнавой, Светланой Лободой и бывшим участником проекта Comedy Club Игорем Меерсоном.

* признан в России иноагентом