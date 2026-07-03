«Тимур и его команда» в Рязанской области взяла шефство над семьями героев СВО

В регионе стартовала благотворительная инициатива для семей погибших и без вести пропавших бойцов спецоперации — проект получил имя «Тимур и его команда». Поводом для её запуска стала весенняя встреча с родственниками участников СВО, где вдова добровольца Сергея Стручкова, погибшего в 2024 году, Татьяна попросила о помощи по дому.

Откликнулся Сергей Исаев — выпускник первого набора программы «ГЕРОИ62», ныне замглавы Управления капстроительства Рязанской области. Он привлёк коллег, и идею поддержали с энтузиазмом.

Первым объектом стало хозяйство Татьяны в селе Паники (Сараевский округ). Министр строительного комплекса Марат Султанов, сотрудники ведомства и УКС заменили забор, обрезали деревья и кустарники, навели порядок во дворе.

Акция не разовая — организаторы намерены расширять её на другие районы области.