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Почему желтеют огурцы и как спасти урожай, рассказал агроном Викулов

Алексей Самохин
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Пожелтение огуречных кустов на дачном участке — распространённая проблема, которая всегда сигнализирует о нарушениях в развитии растения. Однако паниковать раньше времени не стоит, ведь у этого явления может быть сразу несколько причин, каждая из которых требует индивидуального решения. О том, как правильно распознать проблему и спасти грядки, рассказал агроном Владимир Викулов.

Дефицит питания и ошибки при посадке

Чаще всего огородники сталкиваются с пожелтением именно нижних листьев. По словам специалиста, в большинстве случаев это связано с острой нехваткой азота. В условиях дефицита огуречный куст начинает перераспределять имеющиеся питательные вещества в пользу молодых точек роста, обделяя старую листву. Решается эта проблема довольно просто — своевременным внесением качественной подкормки.

Другой частой причиной становится излишняя густота посадок, что особенно актуально для мощных партенокарпических гибридов. Весной, во время высадки мелкой рассады, дачники стремятся разместить кусты как можно ближе друг к другу. В результате подросшие растения сильно разрастаются и начинают затенять сами себя. В такой ситуации нижняя листва неизбежно страдает от нехватки света. Огороднику остаётся либо прореживать грядки, либо мириться с ситуацией, компенсируя дефицит усиленным питанием.

Болезни и скрытые вредители

Если изменение цвета связано с поражением куста, обычные удобрения не помогут. В тепличных условиях огурцы часто атакует паутинный клещ. Из-за его жизнедеятельности листья сначала заметно светлеют, затем покрываются характерной тонкой паутиной, темнеют и полностью отмирают. Обнаружить вредителя сложно: он обладает микроскопическими размерами и селится на внутренней стороне листовой пластины. Для борьбы с ним необходимо использовать специализированные препараты — акарициды. Если же пожелтение вызвано грибковыми инфекциями, посадки следует незамедлительно обработать фунгицидами.

Что делать, если желтеют сами плоды

Агроном отдельно остановился на изменении цвета самих огурцов, выделив два основных сценария:

  • Недоразвитые плоды. Крючковатые, деформированные и бледные зеленцы формируются из-за тяжёлых погодных условий в период завязывания. Никакой опасности для здоровья они не представляют.
  • Перезревшие огурцы. Овощи желтеют и светлеют, когда их вовремя не сорвали с куста. В них начинают активно созревать семена, из-за чего мякоть становится жесткой, грубой и теряет свои вкусовые качества.

Владимир Викулов настоятельно рекомендует регулярно осматривать грядки, своевременно снимать и выбрасывать пожелтевшие плоды. Избавление от перезревших огурцов позволит растению не тратить лишние ресурсы и перенаправить все силы на быстрое формирование новой здоровой завязи.

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