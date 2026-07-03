Новости России

Автомобиль администрации подорвали в Рыльске, ранен глава района

Алексей Самохин
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В Курской области утром в пятницу, 3 июля, произошло чрезвычайное происшествие с участием представителей местной власти. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в центре города Рыльска на дистанционно управляемом взрывном устройстве подорвался служебный автомобиль, в котором находились сотрудники администрации Рыльского района.

В результате направленного взрыва ранения различной степени тяжести получили четыре человека. Находившийся в машине глава Рыльского района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения нижних конечностей. Управлявший автомобилем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин получил осколочное повреждение бедра и непроникающее ранение брюшной полости. На данный момент мужчина прооперирован хирургами Рыльской центральной районной больницы (ЦРБ). В последующем обоих тяжелораненых руководителей планируется транспортировать в Курскую областную клиническую больницу.

Помимо находившихся в салоне, пострадали ещё два сотрудника районной администрации — начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент детонации они находились на крыльце административного здания. Взрывной волной им нанесло акубаротравмы (контузии), также медики диагностировали у пострадавших слепые осколочные ранения рук и ног. Пострадавшие доставлены в местную районную больницу, при ухудшении состояния их оперативно эвакуируют в Курск.

Сейчас место происшествия полностью оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, безопасность обеспечивают работающие на территории сапёры. Глава региона призвал жителей проявлять предельную бдительность, категорически запретил приближаться к любым подозрительным предметам и брать их в руки. Дальнейшее расследование инцидента находится на личном контроле губернатора.

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