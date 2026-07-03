Трёх иностранцев принудительно отправили на родину из Рязани

Рязанские полицейские депортировали за рубеж трёх иностранцев, отбывших срок наказания за преступления. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В числе депортируемых вошли трое мужчин, которые прибыли в Центр временного содержания в Рязани из исправительных колоний по окончании сроков наказания. Гражданин одной из стран Средней Азии был осужден за тяжкий вред здоровью человека, гражданин страны СНГ – за угрозу убийством. В отношении этих лиц было принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации.

Сотрудники полиции сопроводили иностранцев в Москву в международный аэропорт для дальнейшей отправки за их счет в страны гражданской принадлежности.