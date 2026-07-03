Baza: В Рязани родители маникюрными ножницами вырвали сыну коренной зуб вместо молочного

В Рязани местная семья по ошибке приняла коренной зуб своего десятилетнего сына за молочный и самостоятельно удалила его в домашних условиях с помощью маникюрных ножниц. Об этом сообщает Baza.

Ученик четвёртого класса Миша пожаловался родителям на шатающийся зуб. Супруги решили не обращаться в стоматологическую клинику и извлекли его подручным инструментом. Ошибка вскрылась лишь спустя год, когда у мальчика возобновились сильные боли, а на месте удалённого зуба так и не выросла замена.

Только после этого ребёнка отвели к врачу. Как рассказала стоматолог Дарья Воронова, в ходе осмотра выяснилось, что родители вырвали коренной зуб, причём часть его корня осталась глубоко в десне. Из-за этого повреждённые ткани не могли зажить, в рану постоянно попадали частицы пищи, что спровоцировало серьёзный воспалительный процесс.

По словам медиков, обращение произошло в критический момент: промедление грозило развитием абсцесса. В настоящее время ликвидацией последствий домашнего вмешательства занимается профильная команда специалистов, включая стоматолога, ортодонта и ортопеда, которые пытаются восстановить зубной ряд ребёнка.