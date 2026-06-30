В Рязанской области состоялось заседание регионального Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. На встрече под председательством губернатора Павла Малкова подвели итоги работы областного отделения «Движения Первых» за первое полугодие, обсудили проведение летней оздоровительной кампании и развитие инфраструктуры.

Губернатор Павел Малков сообщил, что в регионе работают почти 550 первичных отделений организации, объединяющих более 95 тысяч человек. Количество участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Рязанской области превысило 18 тысяч.

«Движение Первых в регионе активно растет. Количество первичек продолжает увеличиваться – их уже почти 550. Охвачено свыше 95 тысяч человек. Больше стало и участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0», их уже более 18 тысяч человек. Расширили программу профильных смен Движения, которые посещают, в том числе, дети участников специальной военной операции. Эти ребята всегда должны быть под особым вниманием, – сказал Павел Малков.

Особое внимание в регионе уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей. По словам главы области, в рамках благотворительных ярмарок «БлагоТвори с Первыми» активисты собрали более 750 тысяч рублей. Денежные средства направляются в фонд «Форпост» для оказания помощи бойцам. Кроме того, расширена программа профильных смен в детских лагерях, которые посещают дети участников СВО. Организация также выступила с инициативой учредить в Рязанской области региональные памятные знаки «Мой папа — Герой» и «Моя мама — Герой».

В рамках заседания обсуждались вопросы модернизации инфраструктуры для молодежи. В областном Дворце Первых отремонтированы внутренние помещения, продолжаются работы на фасаде здания и благоустройство прилегающего парка. Проектом предусмотрено масштабное расширение спортивной зоны, установка умной площадки для игровых видов спорта, открытие стрелкового комплекса, обустройство детской площадки и ремонт фонтана. В дальнейшем Дом Первых планируют перевести на территорию строящегося креативного кластера «Первая электростанция» для увеличения рабочей площади.

В обсуждении итогов и планов движения также приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков, председатель Совета регионального отделения организации Татьяна Косачева, руководители областных министерств, ведомств и образовательных учреждений.