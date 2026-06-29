В Рязани возле ТЦ «Круиз» столкнулись «Омода» и «Жигули»

В Рязани вечером 29 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась возле торгового центра «Круиз», где столкнулись китайский кроссовер «Омода» и отечественные «Жигули», сообщает канал «Топор. Новости Рязани» в Максе.

По словам очевидцев, происшествие произошло на дороге вблизи популярного торгового центра. В результате столкновения автомобили получили различные повреждения.

«Жигули» пострадали минимально — удар пришелся на переднюю часть, в результате чего была повреждена фара. Кузов отечественного автомобиля, по предварительным данным, серьезных повреждений не получил. У китайского кроссовера «Омода» повреждения оказались более заметными — в результате удара была деформирована боковая дверь.

На месте происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Официальная информация не поступала.