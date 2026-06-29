Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты

Социальный фонд России подвел первые итоги реализации новой меры поддержки семей с детьми. По данным пресс-службы ведомства, за первый месяц предоставления выплаты ее средний размер составил 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

В Соцфонде подчеркнули, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и напрямую зависит от доходов родителя, с которых был начислен НДФЛ. Механизм выплаты основан на перерасчете налога: удержанный по стандартной ставке 13% (или выше) налог пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю — именно она и составляет ежегодную семейную выплату.

Оформление новой меры поддержки началось в июне 2026 года. Право на нее получили родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не превышает 1,5 прожиточных минимума.

Размер выплаты рассчитывается с учетом уплаченного НДФЛ, при этом ее сумма не уменьшается на размер налоговых вычетов по лечению, имуществу, образованию и другим категориям. Такой подход позволяет назначать средства в более высоком размере.

Действующие правила позволяют оформить поддержку обоим работающим родителям. Если родители находятся в разводе, это не станет основанием для отказа в предоставлении средств. Однако в такой ситуации обязательным условием является отсутствие долгов по алиментам — при их наличии получить выплату не получится.

На подачу заявления у родителей есть четыре месяца — до 1 октября 2026 года. Соцфонд рекомендует не откладывать оформление, чтобы своевременно получить положенную поддержку.