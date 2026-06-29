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Новости России

Вход через Apple ID и Google станет недоступен в российских приложениях с 6 июля

Анастасия Мериакри
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Российские интернет-сервисы начали рассылать пользователям уведомления о том, что с 6 июля авторизация через зарубежные платформы Apple ID и Google будет отключена. Эти изменения связаны с вступлением в силу нового закона, который ранее подписал президент России Владимир Путин.

Новый законодательный акт вводит серьезные штрафы для владельцев сайтов и приложений, которые продолжают использовать зарубежные платформы для входа или не предоставляют разрешенные в РФ способы авторизации.

Размер штрафов составит: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Чтобы не потерять доступ к своим аккаунтам, сервисы рекомендуют заранее привязать к профилю номер телефона или использовать другие разрешенные способы входа. Например, в уведомлениях «2ГИС» пользователям предлагают уже сейчас привязать мобильный номер, чтобы сохранить полный доступ к сервису после 6 июля.

Ранее стало известно, что компания Apple в одностороннем порядке и без предварительных предупреждений удалила из App Store сразу несколько популярных приложений экосистемы VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен».

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