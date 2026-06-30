Директор покинул футбольный клуб «Рязань» 

Игорь Ершов уволился с должности директора футбольного клуба «Рязань». Об этом сообщается на странице клуба «ВКонтакте».

«Мы выражаем искреннюю благодарность Игорю Николаевичу за проделанную работу, большой вклад в развитие клуба и преданность нашему общему делу», — говорится в сообщении.

В этой должности Ершов проработал чуть меньше года. Информация о его назначении появилась на странице клуба 3 июля 2025 года.Вот, как тогда был представлен новый руководитель:

«Имея опыт работы в футбольных клубах: пресс-атташе в ФК «Динамо-Москва», затем занимал должность директора по связям с общественностью и впоследствии стал генеральным директором ФК «Текстильщик», Игорь Ершов зарекомендовал себя как профессионал своего дела. Также стоит отметить его трудовую деятельность в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, что подчеркивает его разносторонние навыки и умение работать в различных сферах».

27 июня в гостях рязанские футболисты проиграли в Саранске ФК «Шумбрат» — 0:2.