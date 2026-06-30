В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Алла Чернова. Как сообщает aif.ru, артистка ушла из жизни в ночь на 28 июня в Мариинской больнице. По предварительной информации, ее могут похоронить на Комаровском кладбище, рядом с супругом — режиссером Леонидом Менакером.

Алла Чернова получила актерское образование в Москве, окончив в 1965 году Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, после чего переехала в Ленинград. Свою творческую жизнь она связала с Ленинградским театром имени Ленинского комсомола (сейчас «Балтийский дом») и Ленинградским театром комедии.

Кинодебют актрисы состоялся еще в студенческие годы в ленте «Коротко лето в горах». Наибольшую известность и любовь зрителей Алле Иосифовне принесли роли в таких картинах, как «Не забудь… станция Луговая», «Месяц май», «Никколо Паганини» и «Тайна «Черных дроздов»».

Экранную карьеру Чернова завершила рано — в 42 года. Причиной стал тяжелый недуг, победить который помогал муж, с трудом достававший редкие лекарства. После выздоровления актриса приняла решение не возвращаться в кинематограф и посвятила себя педагогике, на протяжении долгого времени преподавая актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.