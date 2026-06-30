В ночь с 29 на 30 июня дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, в общей сложности над девятнадцатью регионами страны, включая Рязанскую область, было перехвачено и уничтожено 419 украинских БПЛА.

По данным оборонного ведомства, налет фиксировался в период с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня. Помимо Рязанского региона, под удар попали Московский регион, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовской, Тверская и Тульская области.

Также воздушные цели были ликвидированы в небе над Краснодарским краем и Республикой Крым.

О последствия на земле в сообщении Минобороны России не сообщается. Сколько дронов сбили в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.