В Госдуме назвали идею выплат за годовщину брака неэффективной мерой

Символические денежные выплаты вряд ли способны удержать пару от развода, если решение о расставании уже принято. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу о поощрении супругов деньгами.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой выплачивать семьям по 5 тысяч рублей за пять лет совместной жизни в браке и по 10 тысяч — за десять лет. По его мнению, государству было бы правильнее финансово стимулировать молодые семьи, учитывая высокий уровень разводов в стране.

Бессараб считает, что подобные символические суммы не могут выступать серьёзным мотиватором для сохранения семьи. По её словам, прочность брака держится прежде всего на любви, взаимном уважении и понимании между супругами.

Своё заявление депутат приурочила к празднику: «Сегодня, в День семьи, любви и верности, хочется пожелать как можно большему количеству пар сохранить это светлое чувство — любовь друг к другу, и все вопросы решать, просто разговаривая друг с другом».

Что касается финансовой стороны вопроса, парламентарий отметила, что в текущих условиях формирования бюджета к мерам социальной поддержки нужно подходить максимально взвешенно, поскольку в стране есть ряд неотложных приоритетов. В их числе — помощь участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям, поддержка старшего поколения, многодетных и одиноких граждан, а также других категорий, нуждающихся в государственной поддержке.

По мнению Бессараб, выделение денег исключительно по факту заключения брака ради его сохранения — избыточная мера. Цели укрепления института семьи, убеждена депутат, должны достигаться иными способами.