Изображение сгенерировано нейросетью
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Российская армия бьёт по Киеву гиперзвуком и «Геранями с глазами»

Алексей Самохин
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Российская армия применяет комбинацию высокоточных ракетных комплексов и массированных ударов беспилотниками, чтобы обходить систему противовоздушной и противоракетной обороны, прикрывающую Киев. Об этом сообщает ТАСС.

«Искандер-М»: непредсказуемая траектория

Одним из ключевых средств остаётся оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», способный применять как аэробаллистическую ракету с манёвренной траекторией полёта, так и крылатую ракету. Именно непредсказуемость манёвров затрудняет расчёт точки перехвата. Комплекс показывает эффективность против крупных объектов противника — полигонов, а также дорогостоящей западной техники, включая реактивные системы залпового огня. Кроме того, ракета способна поражать элементы американского комплекса Patriot — единственной системы у Киева, теоретически пригодной для перехвата российских ракет. По данным американского издания The National Interest, опубликованным в 2025 году, Россия провела модернизацию «Искандера-М», из-за чего перехватывать его боеприпасы стало ещё сложнее.

Гиперзвуковой «Кинжал»

Ещё один инструмент — авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. В качестве носителя используется модернизированный истребитель МиГ-31. По оценкам специалистов, боеприпас представляет собой адаптированный для пуска с воздуха вариант ракеты «Искандера-М». Дальность действия «Кинжала» превышает 2000 км, а скорость полёта в десять раз выше скорости звука. Боевое применение комплекса впервые зафиксировано 18 марта 2022 года, когда ракета благодаря огромной кинетической энергии поразила укреплённый подземный склад боеприпасов ВСУ.

Морской гиперзвук — «Циркон»

В зоне конфликта также используется противокорабельная гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон», которой оснащаются корабли и подводные лодки российского флота. Дальность поражения цели превышает 1000 км, а скорость достигает девятикратной скорости звука. Как сообщал источник ТАСС, близкий к военному ведомству, ещё в 2022 году для ракеты была создана наземная пусковая установка. Перехват «Циркона» осложняется не только скоростью полёта, но и применением технологий снижения заметности.

Изображение сгенерировано нейросетью

Дроны «Герань» с системой самонаведения

С середины июня 2026 года Министерство обороны РФ регулярно публикует видео применения ударных беспилотников большой дальности «Герань» в модификации «Сикер». На кадрах с бортовых камер видно, как целями становятся украинские промышленные объекты и крупные логистические терминалы компании «Новая почта», которые ВСУ используют как склады вооружения и комплектующих для дронов.

Согласно подписи к видео от 22 июня, дрон «Герань-2 Сикер» поразил очередной логистический центр в автоматическом режиме самонаведения. Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил в разговоре с ТАСС, что подобные аппараты могут работать в едином информационном контуре с другими БПЛА и перенацеливаться уже в полёте.

Реактивная версия — «Герань-4»

В апреле 2026 года «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Сталинские соколы» сообщила о применении реактивной модификации дрона — «Герань-4». По этим данным, аппарат развивает скорость свыше 300 км/ч, а дальность полёта превышает 550 км; система наведения использует нейросетевые алгоритмы.

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинских чиновников и экспертов приводит ещё более высокие показатели скорости реактивных «Гераней» — до 500 км/ч, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков и вынуждает ВСУ расходовать дефицитные и дорогостоящие зенитные управляемые ракеты.

27 июня Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие результативность удара «Герани-4 Сикер» по аэродрому Вознесенск в Николаевской области — были уничтожены два готовившихся к вылету истребителя МиГ-29 с боекомплектом, топливозаправщик, другая техника и личный состав.

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