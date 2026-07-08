Фото: START
Новости кино и ТВ

Сергей Урсуляк начал съёмки телесериала «Война и мир»

Алексей Самохин
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Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики — романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир» (16+). Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которое отмечается в 2028 году. 

Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра START создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и банка ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра. 

В режиссерском кресле — Сергей Урсуляк, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов – от «Жизни и судьбы» до «Тихого Дона», лауреат главных национальных кинопремий «Золотой орел» и «Ника», главной телевизионной премии ТЭФИ, Премии гильдии кинокритиков; лауреат Государственной премии и премии Правительства Москвы. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книги. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики, соединяя масштаб событий и тонкую игру чувств, психологическую точность и живое ощущение настоящего времени в историческом материале. Его экранизации – это всегда честный, глубокий разговор со зрителем.

Главные роли в проекте исполняют Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов), Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Михаил Пореченков (граф Илья Ростов), Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова), Евгений Кошелев (Анатоль Курагин), Никита Ефремов (Фёдор Долохов), Лика Нифонтова (Анна Друбецкая), Светлана Крючкова (Марья Ахросимова), Сергей Маковецкий (князь Василий Курагин), Александр Яценко (Платон Каратаев),  Евгений Ткачук (Василий Денисов), Александр Балуев (Михаил Кутузов), Фёдор Федотов (Николай Ростов) и многие другие.

Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. 

Сергей Урсуляк, режиссер: «Роман Толстого “Война и мир” — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. Так сложилось, что мне доверяют экранизировать такого рода вещи. Это, конечно, радость, но и ответственность огромная. Классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья. Это все то, что есть сегодня. И мне кажется, что моя задача в огромной степени — сделать так, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам. У меня, как всегда, много молодых артистов, много дебютантов, ребят, которых я взял буквально с институтской скамьи. Но они будут в окружении артистов достаточно известных, знаменитых: у нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков, то есть большое количество народных-пренародных, известных-преизвестных и заслуженных-презаслуженных. Но это не отменяет сложности работы и сложности задач, которые стоят перед молодыми. Молодым, которые очень много сейчас работают и нарасхват, нужно научиться мыслить мыслями, говорить длинными фразами, уметь думать в кадре — им нужно становиться другими».

Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START

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