Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков: В Рязанской области установлен рекорд по числу стобалльников ЕГЭ

Алексей Самохин
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В Рязанской области 55 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это лучший показатель за последние годы. Об этом губернатор Павел Малков сообщил на очередном заседании регионального правительства.

По словам главы региона, высокие результаты показали школьники Рязани, Касимовского и Рязанского округов, а также Новомичуринска, Спасска, Ермиши, Рыбного, Скопина, Ряжска и Шилова.

Сразу четыре выпускницы рязанских школ № 8, 11, 28 и 48 набрали по 100 баллов сразу по двум предметам. Год назад таких результатов добились только два человека.

Павел Малков отметил, что в регионе заметно увеличилось число стобалльников по естественно-научным и техническим дисциплинам. Так, максимальный результат по физике впервые получили 13 выпускников — почти вдвое больше, чем годом ранее. Еще 12 человек набрали 100 баллов по химии, 11 — по профильной математике, восемь — по биологии.

«Поздравляю ребят, их родителей и педагогов с такими выдающимися результатами. Этот достигнутый уровень надо стараться дальше держать», — сказал губернатор.

Он напомнил, что выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ и поступившие в вузы Рязанской области, получают региональную премию в размере 150 тысяч рублей. Поддержку окажут и педагогам, подготовившим таких учеников.

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