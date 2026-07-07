Юнона и Талита родились в Рязани в июне

В июне в МФЦ Рязанского перинатального центра 110 малышей получили свои первые государственные документы — свидетельства о рождении. Среди новорожденных 57 мальчиков и 53 девочки.

Среди маленьких принцесс, появившихся на свет в первом летнем месяце, лидируют имена Василиса и Есения. На втором месте по популярности — Полина.

У мальчиков самыми востребованными стали имена Иван и Мирон. Вторую строчку рейтинга поделили Илья, Михаил и Артём.

Некоторые родители отдали предпочтение редким и необычным именам. Среди девочек, родившихся в июне, есть Диана, Илина, Ника, Карина, Юнона, Талита, Мира, Белла и Николь. У мальчиков редкими именами стали Савва и Добрыня.

Вместе с тем, в Рязанском перинатальном центре в июне появились на свет малыши с традиционными русскими именами. Среди девочек — Елена, Татьяна, Наталья, Зоя и Маргарита. У мальчиков — Леонид, Василий, Степан и Фёдор.