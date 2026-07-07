В Рязани на остановке столкнулись два автобуса

В Рязани на остановке общественного транспорта «Вокзальная» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. Авария случилась с участием машин маршрутов №50 и №47, сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

По словам очевидцев, инцидент произошел следующим образом: автобус №50, предположительно, совершил подрезание другого транспортного средства — автобуса №47. В результате маневра второй автобус не успел затормозить и врезался в препятствие.

В результате столкновения у автобуса №47 серьезно повреждена передняя часть. Степень повреждения автобуса №50 уточняется. Оба транспортных средства получили заметные механические повреждения.

На момент публикации новости официальных комментариев от сотрудников ГИБДД не поступало.