Общество

В Рязани действует 30 отрядов народной дружины, охватывающих все районы города

Алексей Самохин
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В четверг, 2 июля, прошло совещание по вопросу принятия мер по повышению эффективности дружинников в охране общественного порядка с участием представителей правоохранительных органов, ветеранов ОВД и командиров народных дружин. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности массовых мероприятий, организации локальных дежурств в районах города и повышения результативности дружинников в профилактике правонарушений.

Оценка деятельности Народной дружины Рязани за первые шесть месяцев года выявила потребность в обновлении состава и создании новых подразделений. Сейчас в Рязани действует 30 отрядов народной дружины, охватывающих все административные районы города. За активное участие в охране порядка ежеквартально премируется около 200 человек.

Все желающие могут присоединиться к Народной дружине Рязани и помогать правоохранительным органам в поддержании общественного порядка и безопасности в городе. По всем вопросам можно обратиться по телефонам: + 7(4912) 29-48-03, 44-65-38.

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