Военкор Коц: Горят бензовозы, заправки горят

Военный корреспондент Александр Коц в своём канале отметил, что с середины июня российские войска усилили удары по объектам топливной инфраструктуры на Украине. По его словам, атаки стали ежедневными и затрагивают сразу несколько регионов страны.

Под удары регулярно попадают объекты в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях. За последний месяц уничтожены более 150 автозаправочных станций и около 100 бензовозов, которые использовались для доставки топлива.

Военкор считает, что речь идет о воздействии на логистические цепочки снабжения. По его оценке, основной целью становятся объекты, обеспечивающие перевозку и распределение горюче-смазочных материалов.

Коц обратил внимание, что Минобороны России в своих сводках сообщает об ударах по объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. В качестве примера он привел удары, нанесенные в ночь на 29 июня по объектам в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях. Были поражены резервуары с топливом и несколько автозаправочных станций.

По мнению военкора, нынешняя кампания отличается системным характером и направлена на постепенное снижение возможностей снабжения. При этом он подчеркнул, что подобные действия сами по себе не способны мгновенно парализовать логистику, однако могут оказывать накопительный эффект.