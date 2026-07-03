В Рязанской области энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. По данным Гидрометцентра, с 3 по 5 июля в Рязанской области ожидаются грозы, сильные дожди, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Для оперативного устранения возможных последствий непогоды сформированы 69 бригад. В их составе работают 243 специалиста, также подготовлены 72 единицы спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты региона. На случай перебоев с электроснабжением энергетики подготовили 19 резервных источников питания общей мощностью около 1,56 МВт.

В филиале действует оперативный штаб. Специалисты поддерживают постоянное взаимодействие с подразделениями МЧС, органами власти и местного самоуправления, а также круглосуточно следят за изменением погодной обстановки.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности. Если рядом оказался оборванный провод линии электропередачи, приближаться к нему нельзя. О таких случаях необходимо сразу сообщать энергетикам или в экстренные службы.

Информацию о перебоях в подаче электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно передать по телефону круглосуточной горячей линии «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.