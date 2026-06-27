На экранах ТРЦ «Марко Молл» в Рязани покажут ролики с успешными молодыми рязанцами

ТРЦ «Марко Молл» и Дом молодежи Рязанской области запустили совместную акцию ко Дню молодежи: на медиафасаде и внутренних экранах торгово-развлекательного центра с 27 июня по 5 июля будут транслироваться видеоролики, героями которых стали молодые рязанцы, уже сегодня меняющие жизнь города.

В роликах зрители увидят настоящих молодых лидеров: инженеров и волонтеров, победителей конкурсов и капитанов команд, сотрудников молодежных организаций и представителей творческих коллективов.

В числе героев проекта инженер‑технолог Василий Муранов, активная участница «звездного» движения РГУ имени С.А. Есенина Александра Большакова, победительница конкурса «Мисс радиовселенная 2026» РГРТУ имени В.Ф. Уткина Полина Жевлакова и другие молодые люди.

«Для «Марко Молл» важно быть не просто пространством для шопинга и развлечений, а частью городской жизни, — отметили представители торгово-развлекательного центра . — Совместно с Домом молодежи мы хотим показать: Рязань — это город возможностей, и именно молодежь задает его ритм, стиль и настроение».

Акция станет частью городской программы празднования Дня молодежи и поможет укрепить связь между молодежными сообществами и городской средой, а также сформировать позитивный образ активной молодежи Рязани.