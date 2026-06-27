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Новости России

На Урале экс-полицейского и его жену обвиняют в годах насилия над детьми

Никита Рязанцев
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Прокуратура запросила максимальные сроки для бывшего полицейского-кинолога и его жены из Нижней Салды, которых обвиняют в насилии над дочерьми на протяжении нескольких лет, пишет «КП».

Супругов задержали весной прошлого года. Поводом для этого стало экстренное обращение родственников женщины, которые заподозрили неладное в отношениях внутри семьи. Девочки приходились мужчине падчерицами.

«Настоящим потрясением для окружения стал обыск, так как в доме нашли полный пакет секс-игрушек», — говорится в публикации.

На первых допросах пара призналась в содеянном и просила прощения у пострадавших. Однако в зале суда супруги начали менять показания в попытке смягчить приговор и переложить часть ответственности друг на друга.

Экс-полицейского обвиняют по 39 эпизодам, включая изнасилования и иные насильственные действия в отношении малолетних. По версии СК, его жена не просто закрывала глаза на происходящее, но и содействовала преступлениям.

Мужчине грозит 25 лет лишения свободы, а его супруге — 24 года. Оглашение приговора назначено на 6 июля.

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