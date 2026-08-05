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Новости России

В Госдуме придумали, как спасти жертв «схемы Долиной»

Алексей Самохин
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Пострадавших от мошеннических схем с недвижимостью предлагают временно селить в общежитиях с сохранением прописки. С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Речь идет о создании государственного наемного фонда для граждан, оказавшихся в критической ситуации, включая пенсионеров. Главное условие выдачи временного жилья — официально доказанный факт обмана, а не попытка продавца сознательно утаить деньги.

Разворотнева назвала ситуацию с обманом собственников новым вызовом и трагедией. Поводом для всплеска подобных преступлений, в том числе так называемой «схемы Долиной», стала неоднозначная судебная практика. Суды все чаще возвращают квартиры продавцам, оставляя покупателей и без жилплощади, и без средств. По множеству эпизодов силовики уже возбудили уголовные дела.

Для решения проблемы депутат предлагает действовать сразу в двух направлениях: выстроить инфраструктуру безопасности для любых сделок с жильем и гарантировать базовую социальную защиту жертвам обмана. Претендовать на получение комнаты в общежитии смогут одинокие люди или граждане с доходом ниже прожиточного минимума.

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