Чехов атакован БПЛА, число пострадавших выросло до десяти человек

Число раненых в результате атаки беспилотника на промзону Новоселки в Чехове увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее глава региона информировал о пяти погибших.

Врачи госпитализировали восемь участников инцидента. Шестерых раненых доставлены в Чеховскую больницу, еще двоих приняли стационары Серпухова и Подольска. Помощь двоим гражданам медики оказали на месте — от поездки в клинику они отказались.

Врачи диагностировали у пациентов осколочные и минно-взрывные ранения, повреждения грудной клетки, мягких тканей и переломы. Состояние семерых человек оценивается как средней степени тяжести. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Все необходимые медицинские ресурсы задействованы в полном объеме, ситуация находится под постоянным контролем регионального Минздрава, отметил губернатор.