Фото: канал SHOT в "Максе"
Новости России

В Белграде таинственно исчезла 27-летняя россиянка по дороге в клуб

Никита Рязанцев
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В сербском Белграде уже несколько дней ищут молодую россиянку, которая планировала поздно вечером пойти в клуб, пишет SHOT.

Выяснилось, что девушке 27 лет. В день пропажи, 25 июля, она сказала подруге, что пойдет отдохнуть в ночной клуб в муниципалитете Палилула.

«Ближе к 23:00 девушка последний раз написала сообщение близким и пропала без вести», — говорится в публикации.

Ее подруга не уверена, добралась ли она до заведения. На звонки девушка перестала отвечать в тот же вечер.

Подруга исчезнувшей уточнила, что для обращения в полицию необходимо дождаться, пока Интерпол передаст заявление, поданное матерью девушки в России.

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