Фото из группы ПСО "Мещера"
Общество

На след пропавших под Рязанью женщин-грибников вышла овчарка

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанском районе спасатели нашли двух женщин, которые потерялись в лесу у села Борисково под Рязанью. Их искали волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера» и кинологи ДКО «Поиск62».

Женщины ушли за грибами и не смогли найти дорогу обратно. К поискам привлекли поисковую овчаркау Локи. Пёс взял след, который оставили женщины за четыре часа до начала поиска, и привёл спасателей к заблудившимся.

Нашли грибников в 2,5 километрах от собственного автомобиля. С женщинами всё в порядке.

Ранее рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый.

Читать также: В рязанских лесах продолжается «лисичковый бум», нашествие подосиновиков и белых. Грибники назвали места, куда стоит отправиться на «тихую охоту.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Белграде таинственно исчезла 27-летняя россиянка по дороге в клуб
Следующая статья
Стала известна причина разбирательства между наследниками Жириновского

Популярные материалы

Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны.
Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены

ри объявлении воздушной тревоги сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам.
Происшествия

Повреждены жилой дом, линии электропередач: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА в Рязанской области

В ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. 
Интересное

«Ответка» прилетит: пророчество Жириновского сбывается, мир замер в ожидании

«Мы победим» — эти слова Жириновского сегодня звучат как пророчество. Столкновение неизбежно, а за ним - победа и процветание.
Транспорт и дороги

Под Рязанью в жестком ДТП пострадали пять человек: полиция сообщила подробности

По предварительным данным, около 19:50 на 505-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» 21-летний житель Кораблинского района за рулем автомобиля Daewoo Gentra столкнулся с Nissan X-Trail, которым управлял 43-летний житель Клепиковского района.
Темы
Происшествия

По домовым чатам в Рязани распространяют фейки после атаки БПЛА

Вчерашнее происшествие спровоцировало волну вбросов, цель которых - посеять панику.
Транспорт и дороги

Замминистра транспорта рассказал, сколько ещё прослужит Солотчинский мост

Техническое состояние моста через Оку в Рязани оценили как...
Общество

Несколько улиц Дашково-Песочни оказались обесточены

Свет отключили 30 июля на пяти улицах.
Власть и политика

Зампредседателя Рязанского областного суда Людмила Яковлева ушла в почётную отставку

За ушедшем в почётную отставку судьёй сохраняются звание, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.
Общество

Рязанцам рассказали, какие услуги можно получить через личный кабинет «Р-Энергии»

Благодаря активному личному кабинету прямо из дома можно получить целый перечень услуг.
Общество

В Рязани включат сирену из-за тренировки по гражданской обороне

3 августа в городе сработают системы оповещения. Жителей просят сохранять спокойствие.
Медицина

Рязанские врачи прооперировали пациента с двумя видами рака

Такую операцию в регионе выполнили впервые.
Армия и СВО

Прошли сутки с массированной атаки БПЛА на Рязань 29 июля: что известно о пострадавших и последствиях

Сутки назад в Рязани завыли сирены, а силы ПВО уничтожали в небе десятки вражеских дронов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье