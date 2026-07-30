На след пропавших под Рязанью женщин-грибников вышла овчарка

В Рязанском районе спасатели нашли двух женщин, которые потерялись в лесу у села Борисково под Рязанью. Их искали волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера» и кинологи ДКО «Поиск62».

Женщины ушли за грибами и не смогли найти дорогу обратно. К поискам привлекли поисковую овчаркау Локи. Пёс взял след, который оставили женщины за четыре часа до начала поиска, и привёл спасателей к заблудившимся.

Нашли грибников в 2,5 километрах от собственного автомобиля. С женщинами всё в порядке.

Ранее рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый.

Читать также: В рязанских лесах продолжается «лисичковый бум», нашествие подосиновиков и белых. Грибники назвали места, куда стоит отправиться на «тихую охоту.