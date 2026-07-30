Рязанские врачи прооперировали пациента с двумя видами рака

Пациенту, у которого диагностировали сразу две злокачественные опухоли, провели сложную операцию. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

У мужчины обнаружили первично-множественного рак. Одна опухоль появилась в мочевом пузыре, другая – в поперечно-ободочной кишке. Сначала пациент прошёл курс химиотерапии, комплексное обследование и подготовку. На консилиуме врачи Рязанского онкодиспансера приняли решение прооперировать мужчину, действовали инвазивно — через небольшие проколы.

Абдоминальные хирурги-онкологи удалили поражённый участок толстой кишки, а онкоурологи выполнили резекцию мочевого пузыря и простаты с лимфодиссекцией. Все хирургические вмешательства провели через лапароскопические доступы.

Операция прошла успешно. Пациент чувствует себя лучше, сейчас он продолжает лечение под наблюдением врачей.