Изображение от freepik
Армия и СВО

СК расследует дело о преступлении киевского режима против рязанцев после атаки дронов ВСУ

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Прошлой ночью силы ПВО уничтожили 45 украинских дронов над регионом. Рязань пережила один из самых массовых налётов беспилотников ВСУ. Без последствий не обошлось: ранения получили шесть человек, всем потребовалась госпитализация. Пострадала гражданская инфраструктура, обломки беспилотников упали на территории промышленных предприятий. Начались пожары.

Читайте также: Что известно о состоянии пострадавших при атаке дронов на Рязань

Следственный комитет уже начал работу. В ведомстве заявили, что будут расследовать преступления против мирных жителей не только в Рязанской области, но и в других регионах России. Атака оказалась массированной: по всей стране сбили сотни беспилотников.

Но особенно тяжёлая ситуация сложилась в Белгородской области — там погиб мужчина, ещё десять человек пострадали. В Таганроге и Крыму тоже есть жертвы.

СК намерен установить всех причастных к атакам и дать их действиям правовую оценку. Расследование продолжается.

Читайте также: Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Стала известна личность подозреваемого в убийстве модели из Подмосковья
Следующая статья
Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Популярные материалы

Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны.
Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены

ри объявлении воздушной тревоги сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам.
Происшествия

Повреждены жилой дом, линии электропередач: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА в Рязанской области

В ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. 
Интересное

«Ответка» прилетит: пророчество Жириновского сбывается, мир замер в ожидании

«Мы победим» — эти слова Жириновского сегодня звучат как пророчество. Столкновение неизбежно, а за ним - победа и процветание.
Транспорт и дороги

Под Рязанью в жестком ДТП пострадали пять человек: полиция сообщила подробности

По предварительным данным, около 19:50 на 505-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» 21-летний житель Кораблинского района за рулем автомобиля Daewoo Gentra столкнулся с Nissan X-Trail, которым управлял 43-летний житель Клепиковского района.
Темы
Армия и СВО

В Рязанской области ночью действовал режим беспилотной опасности, но дроны до региона не долетели

БПЛА в регионе не сбивали. После массированной атаки прошлого дня наступила спокойная ночь.
Погода

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Неблагоприятное погодное явление ожидается в регионе утром.
Происшествия

В Рязанской области объявили опасность атаки дронов ВСУ

Уведомления вечером 29 июля разослала жителям РСЧС.
Происшествия

Пострадавшие при налёте БПЛА на Рязань получили ранения средней степени тяжести

О том, как чувствуют себя пострадавшие, доложил региональный Минздрав.
Интересное

«Ответка» прилетит: пророчество Жириновского сбывается, мир замер в ожидании

«Мы победим» — эти слова Жириновского сегодня звучат как пророчество. Столкновение неизбежно, а за ним - победа и процветание.
Происшествия

Задержана чиновница рязанского Минздрава, ведутся оперативно-следственные действия

Министерство здравоохранение официально прокомментировало ситуацию с задержанием одной из высокопоставленных сотрудниц.
Происшествия

Рязанка несколько лет выплачивала мошеннице несуществующие долги умершего сына

4 года мошенница водила за нос пожилую рязанку и выманила у неё более миллиона рублей.
Армия и СВО

Рязанцам напомнили, что делать при звуках сирены и воздушной тревоге

Есть несколько важных правил, которые необходимо соблюдать.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье