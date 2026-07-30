СК расследует дело о преступлении киевского режима против рязанцев после атаки дронов ВСУ

Прошлой ночью силы ПВО уничтожили 45 украинских дронов над регионом. Рязань пережила один из самых массовых налётов беспилотников ВСУ. Без последствий не обошлось: ранения получили шесть человек, всем потребовалась госпитализация. Пострадала гражданская инфраструктура, обломки беспилотников упали на территории промышленных предприятий. Начались пожары.

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Следственный комитет уже начал работу. В ведомстве заявили, что будут расследовать преступления против мирных жителей не только в Рязанской области, но и в других регионах России. Атака оказалась массированной: по всей стране сбили сотни беспилотников.

Но особенно тяжёлая ситуация сложилась в Белгородской области — там погиб мужчина, ещё десять человек пострадали. В Таганроге и Крыму тоже есть жертвы.

СК намерен установить всех причастных к атакам и дать их действиям правовую оценку. Расследование продолжается.

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