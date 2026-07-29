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Происшествия

Пострадавшие при налёте БПЛА на Рязань получили ранения средней степени тяжести

Валерия Мединская
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Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Рязань получили ранения средней степени тяжести. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

Медики отмечают, что пострадавшие, несмотря на раны, находятся в удовлетворительном состоянии. Пять человек разместили в Областной клинической больнице, один человек проходит лечение в больнице имени Семашко.

Напомним, во время атаки БПЛА на Рязанскую область пострадали шесть человек. Им потребовалась госпитализация в нейрохирургическое и хирургическое отделения. Министр здравоохранения Александр Пшенников ранее отмечал: одному из мужчин врачи провели операцию. У него диагностировано проникающее ранение. Как отметил Пшенников, все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Кроме того, с каждым пациентом работают психологи, чтобы снизить риск развития посттравматического стрессового расстройства.

Утром 29 июля Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали системы оповещения и система ПВО. Над территорией региона уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов.

По официальной информации, после падения обломков беспилотников произошло возгорание на территориях промышленных предприятий. Также пострадала гражданская инфраструктура — дом в частном секторе и нежилое здание.

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