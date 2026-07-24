Фото: прокуратура Рязанской области
Происшествия

Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с маршруткой в Скопинском округе

Алексей Самохин
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Прокуратура Рязанской области контролирует установление всех обстоятельств смертельной аварии, которая произошла сегодня  Скопинском муниципальном округе. Такое поручение дал прокурор региона Дмитрий Коданёв.

По предварительным данным, днем 24 июля на восьмом километре автодороги Коготково — Корневое — Князево — станция Топилы столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и маршрутная «Газель». В результате ДТП водитель легковушки погиб. Несколько пассажиров маршрутного транспорта получили травмы.

На место происшествия выехала Скопинский межрайонный прокурор Татьяна Соловьева.

По факту аварии правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. 

Ранее полиция опубликовала видео с места смертельной аварии.

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