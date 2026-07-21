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Происшествия

Над Рязанской областью ночью 21 июля перехватили БПЛА  

Алексей Самохин
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В ночь на 21 июля дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Под удар попала в том числе и Рязанская область.  

По данным Министерства обороны Российской Федерации, суммарно над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей было перехвачено и уничтожено 209 украинских БПЛА.  

Помимо Рязанского региона, попытки атак пресечены на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Крым.  

О последствиях на земле станет известно позднее. 

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