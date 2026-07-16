Фото: телеграм-канал "Рязанская полиция"
Происшествия

В Рязани «грустный» рецидивист ограбил угостившего его мужчину

Алексей Самохин
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Оперативники уголовного розыска задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении посетителя кафе в Рязани. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

В отдел МВД России по Советскому району Рязани обратился 60-летний местный житель и сообщил, что у кафе в центре города незнакомец отобрал у него барсетку со смартфоном. 

Оперативники уголовного розыска опросили заявителя и узнали, что рязанец, завернув после работы в кафе, увидел за столиком грустного мужчину. Больше в заведении никого не было. Рязанец пожалел незнакомца и предложил его угостить. Мужчины употребили спиртное, разговорились, а затем вышли на улицу, чтобы покурить. Незнакомец попросил денег взаймы, 60-летний рязанец ответил, что наличности у него нет. Тогда злоумышленник вырвал у него из рук барсетку, выкрикнул угрозы и убежал. 

По описанию внешности, которое предоставил потерпевший, оперативники узнали, что к ограблению причастен 29-летний рязанец. Ранее его неоднократно осудили за кражи и грабежи. Недавно он вернулся из мест лишения свободы. 

Полицейские разыскали и задержали рецидивиста. У него изъяли похищенный смартфон. 

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 4 лет лишения свободы.

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