Яндекс Go запускает тариф с попутчиком ещё в 30 городах России, включая Рязань

Сервис Яндекс Go расширяет географию работы своего экономного тарифа «Вместе» и запускает его еще в 31 городе России, включая Рязань. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Формат позволяет двум незнакомым пассажирам со схожими маршрутами совершить совместную поездку на одном автомобиле, существенно снизив расходы.

По данным разработчиков, внедрение этой опции помогает горожанам экономить на оплате проезда в среднем 22% по сравнению с привычным тарифом «Эконом». При этом водители получают возможность зарабатывать больше, одновременно выполняя два попутных заказа.

Как работают совместные поездки

Новая услуга ориентирована в первую очередь на регулярные и популярные городские направления: поездки из спальных районов на работу, возвращение домой в вечерний час пик или выезды из крупных торгово-развлекательных центров Рязани.

Механика работы тарифа выглядит следующим образом:

Умный подбор: Специальные алгоритмы машинного обучения в режиме реального времени анализируют текущую плотность спроса, дорожную ситуацию и направления движения, чтобы подобрать пассажира, которому максимально по пути.

Специальные алгоритмы машинного обучения в режиме реального времени анализируют текущую плотность спроса, дорожную ситуацию и направления движения, чтобы подобрать пассажира, которому максимально по пути. Ограничение по местам: Одновременно в салоне автомобиля могут находиться строго не более двух попутчиков. Приложение Яндекс Go заблаговременно предупредит пользователя о том, что машина приедет с другим человеком.

Одновременно в салоне автомобиля могут находиться строго не более двух попутчиков. Приложение Яндекс Go заблаговременно предупредит пользователя о том, что машина приедет с другим человеком. Время в пути: Из-за необходимости заехать за вторым пассажиром или высадить его чуть раньше время поездки для каждого пользователя увеличивается незначительно — в среднем всего на 7 минут.

Миллиардная экономия и статистика регионов

С учетом масштабного расширения тариф «Вместе» стал доступен уже в 76 городах страны. Опыт его использования в других регионах показал высокую востребованность: суммарно за прошлый год российские пассажиры совершили несколько десятков миллионов таких поездок, сэкономив в общей сложности более 5,3 млрд рублей.

На данный момент абсолютным лидером по популярности совместных поездок в России является Уфа — там на этот тариф приходится 10% от всего объема заказов в сегментах «Эконом» и «Комфорт». Также в топ-5 городов с самым высоким спросом на попутчиков вошли Саратов (9,8%), Казань (7,7%), Самара и Красноярск. Ожидается, что в Рязани услуга также быстро найдет свою постоянную аудиторию благодаря возможности оптимизировать ежедневные траты на транспорт.