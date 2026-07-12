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Транспорт и дороги

Стоимость проезда на маршрутке Рязань — Рыбное выросла до 117 рублей

Анастасия Мериакри
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С 6 июля 2026 года на междугороднем маршруте №241 «Рыбное — Рязань» изменилась стоимость проезда. Как сообщает rybnoe.net, в салонах микроавтобусов появились объявления об изменившихся расценках.

Согласно информации от перевозчика, поездка по направлению Рязань — Рыбное теперь обойдется пассажирам в 117 рублей. Для тех, кто следует до остановки Черёмушки, тариф составит 90 рублей. Стоимость местного проезда установлена на уровне 40 рублей.

Маршрут №241 остается одним из самых востребованных направлений в регионе. Ежедневно им пользуются сотни жителей Рыбного и прилегающих населенных пунктов, которые добираются до областного центра на работу, учебу, а также по медицинским и бытовым делам.

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