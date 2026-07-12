Российские войска уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске

Российские войска в ночь на 12 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием по объектам военной логистики и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Одним из ключевых эпизодов ночной операции стало поражение газораспределительной станции в Краматорске (ДНР). По данным оборонного ведомства, этот объект использовался в интересах ВСУ для обеспечения энергией предприятий, обслуживающих военно-промышленный комплекс. Удар по станции был нанесён расчётом ударных БПЛА «Герань». Успешное уничтожение цели подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Кроме того, групповые удары были нанесены по портам Одессы и Черноморска. В Минобороны уточнили, что в этих портовых комплексах хранились грузы военного назначения, а также находились морские суда и паром, используемые в логистических цепочках.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что Вооружённые силы РФ продолжают систематически поражать объекты, обеспечивающие функционирование военной инфраструктуры противника.