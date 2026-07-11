Фото с сайта правительства Рязанской области
Экономика и бизнес

Павел Малков заявил о полной готовности Рязанской области к уборочной кампании

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков провел совещание по вопросам готовности сельхозтоваропроизводителей региона к проведению уборочных работ. Речь также шла о поддержке аграриев и обеспечении предприятий специалистами. Работа осуществляется в рамках федеральных проектов «Кадры в агропромышленном комплексе» и «Профессионалитет» национальных проектов «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Молодежь и дети».

В совещании приняли участие заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Рязанской области Сергей Аноприенко, заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, руководители управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, ГУ МЧС России по региону, муниципальных образований, сельхозпредприятий, ученые, производители и поставщики техники, семян, удобрений, средств защиты растений, представители профильных образовательных организаций.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что одной из главных задач сейчас является качественное проведение уборочной кампании и обеспечение предприятий всем необходимым. По этому направлению в регионе организована серьезная работа.

«Рязанская область готова к уборочной кампании на 100%. Справимся со всеми вызовами и проведем ее на высоком уровне. Агропромышленный комплекс – непростое направление работы, которое по плечу только тем, кто по-настоящему любит это дело и готов отдать ему всю свою жизнь. В регионе таких людей много, наши аграрии трудятся с полной отдачей, поэтому итоговые показатели сбора зерновых точно будут очень достойными. Главный наш ресурс – это люди: профессиональные, опытные и преданные своему делу», – сказал Павел Малков.

Павел Малков напомнил, что Минсельхозу Рязанской области поручено держать на постоянном контроле вопросы поддержки хозяйств: по ГСМ, подготовке мощностей хранения, другим вопросам. Для обеспечения предприятий топливом предприняты дополнительные меры. Также на контроле своевременное доведение средств господдержки – в этом году ее общая сумма составит 3,7 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что благодаря аграриям АПК динамично развивается. Индекс производства сельхозпродукции по прошлому году составил 110,8%, что превышает средний российский показатель. Достигнуты серьезные успехи в животноводстве и растениеводстве. Получен рекордный урожай зерна и масличных культур. В производстве молока и мяса добились тридцатилетнего максимума, продолжается рост производства куриных яиц. За три последних года в АПК реализован ряд крупных инвестпроектов, еще 13 намечены и находятся в стадии реализации. Продолжается освоение заброшенных земель – в этом году должны ввести еще 10 тыс. га. Также в регионе посевные площади достигли максимальных значений за последние десятилетия.

«Сейчас стоит задача – эту динамику сохранить и продолжить развитие АПК как единой системы: от генетики, семеноводства, от ввода земель в сельхозоборот до выпуска готовой продукции. Условия сейчас непростые с учетом новых вызовов. Для поддержки аграриев и АПК используем все возможности. Работаем по нацпроектам, по программе КРСТ. Особое внимание уделяем созданию достойных условий для жизни на селе», – сказал Павел Малков.

Отдельное внимание Губернатор уделил подготовке кадров для АПК, которая активно проводится в последнее время по принципу непрерывной цепочки – «школа — колледж/вуз — предприятие». По нацпроекту «Кадры в АПК» в семи школах открыто 11 агроклассов. В этом году в проект войдут еще 6 школ, дополнительно будет открыто 8 агроклассов. Ведется подготовка специалистов по федеральному проекту «Профессионалитет». Совместно с предприятиями прорабатывается практическая часть учебы. Обновляется учебная база колледжей.

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области

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