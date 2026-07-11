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Погода

В Рязанской области 11-13 июля выпадет две трети месячной нормы осадков

Анастасия Мериакри
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Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов дал прогноз погоды для Рязанской области на ближайшие дни. По его словам, в регионе ожидается резкое усиление циклонической активности, и характер погоды не изменится до конца следующей недели.

Активизация фронтальных процессов начнется в субботу, 11 июля, после полудня. Далее вплоть до вторника с перерывами будет идти дождь. Часть осадков выпадет из грозовых облаков — максимальная вероятность гроз ожидается в субботу и понедельник. Особенно ненастная погода с ветром и грозами ожидается в понедельник, 13 июля, когда Центр России займет активный окклюдированный циклон.

Суммарно за субботу — понедельник, 11-13 июля, в Рязани и окрестностях может выпасть свыше 50 мм дождя — более двух третей июльской нормы. По словам синоптика, после такой влагозарядки определенно пойдут грибы. При этом эксперт отметил, что речь идет не только о хороших лесных съедобных грибах, но и о фитофторе.

Осадки в воскресенье-понедельник будут сопровождаться похолоданием до +20 градусов днем и +11…+12 ночью. Сергей Тобратов назвал это «вполне себе июньской погодой» с отрицательной аномалией температуры.

Далее со вторника, 14 июля, умеренно потеплеет до +23 градусов днем, но циклоническая погода с периодическими дождями сохранится. Небольшой антициклон заглянет в регион, согласно предварительным оценкам, только в субботу, 18 июля, но повернется он своим холодным восточным боком, поэтому вновь похолодает на несколько градусов.

Значимое потепление до +27 градусов ожидается лишь в начале третьей декады июля, но оно, возможно, будет коротким.

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