Полицейские раскрыли кражу сумки с 46 тысячами рублей на АЗС в Рязанской области

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» раскрыли кражу, совершенную на автозаправочной станции у границы Рязанской области. Жертвой вора стал 67-летний житель Самарской области, который лишился сумки с 46 тысячами рублей и личными документами.

По словам заявителя, он ехал на личном автомобиле из дома в Москву. Остановившись на АЗС, чтобы заправить машину, мужчина решил перекусить и выпить кофе. Приготовив и оплатив напиток, водитель вернулся в автомобиль. Лишь через час он обнаружил пропажу — сумку с деньгами и документами он случайно оставил в здании заправки.

Оперативники опросили работников АЗС и установили, что к хищению может быть причастен мужчина, который оплачивал бензин сразу после потерпевшего. Получив описание внешности злоумышленника и госномер его автомобиля, полицейские передали ориентировку коллегам в Рязанскую область и соседние регионы.

Вскоре разыскиваемый автомобиль был остановлен в Шацком округе. За рулем оказался 41-летний житель Московской области. Мужчина был задержан, похищенное у него изъяли.

По предварительной информации, 67-летний самарец, обрадовавшись, что удалось вовремя заправиться, оставил сумку без внимания, отойдя за кофе. Один из клиентов заправки заметил оплошность и незаметно забрал сумку. Злоумышленник привез похищенное в Шацкий округ, но воспользоваться чужими деньгами не успел — сумку изъяли до того, как он смог ей распорядиться.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.