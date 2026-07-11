Пассажирский автобус перевернулся в Татарстане, пострадали 15 человек

В ночь на 11 июля в Черемшанском районе Татарстана произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса. Авария случилась в 01:25 на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали.

Автобус, следовавший по маршруту «Самара — Набережные Челны», по предварительным данным, съехал в кювет и перевернулся. По информации экстренных служб, в транспортном средстве находились 46 человек, в том числе два водителя и двое детей.

К счастью, погибших в результате ДТП нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, среди них — 15-летняя девочка. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всех нуждающихся в медицинской помощи доставили в медицинские учреждения городов Альметьевска и Лениногорска.

По предварительной информации, водитель междугороднего автобуса не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию транспортного средства. Обстоятельства происшествия уточняются.

К ликвидации последствий ДТП привлечены значительные силы: от РСЧС — 39 человек и 14 единиц техники, включая одно воздушное судно. От МЧС России в операции участвовали 9 человек и 3 единицы техники.