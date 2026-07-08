Фестиваль моды соберет 15 модельеров со всей России на Рязанской ВДНХ

18 июля на Рязанской ВДНХ состоится второй международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму». Впервые мероприятие прошло в 2025 году в рамках Фестиваля креативных индустрий и вызвало большой интерес как у профессионального сообщества, так и у обычных зрителей.

Главная тема фестиваля этого года — единство народов России и демонстрация локальной идентичности через современную моду, дизайн и художественные традиции. Организаторами выступают Правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий» и ООО «Резиденция традиций».

Посетителей ждет насыщенная программа на протяжении всего дня:

С 12:00 до 18:30 — работа модного маркета, где свои изделия представят мастера и ремесленники

— работа модного маркета, где свои изделия представят мастера и ремесленники С 14:00 до 19:00 — презентация регионов-участников

— презентация регионов-участников С 15:00 до 18:00 — мастер-классы от гостей фестиваля

— мастер-классы от гостей фестиваля С 20:00 до 21:30 — гала-показ фестиваля

В гала-показах примут участие 15 модельеров со всей страны. На маркете свои работы продемонстрируют мастера из Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тулы, а также представители народов Севера.

Посетителей ждут яркие перформансы, знакомство с культурой других регионов и стран, а также творческие мастер-классы, где каждый сможет попробовать себя в традиционных ремеслах.

Возрастное ограничение 16+.