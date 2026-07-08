МЧС объявило штормовое предупреждение в Рязанской области 8 июля

Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение. В ближайший час с сохранением до 22:00 8 июля на территории региона местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

По прогнозу синоптиков, во время грозы порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Подобные погодные условия могут привести к повреждению слабоукреплённых конструкций, повалам деревьев и обрывам линий электропередачи.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели призывают рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

Не стойте под рекламными конструкциями и крышами домов

Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи и высоких деревьев

По возможности ограничьте время пребывания на улице

На случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь

Не пользуйтесь для освещения открытым огнём — это опасно и может стать причиной пожара

Если вы стали участником или свидетелем чрезвычайной ситуации, для вызова пожарных и спасателей звоните: 01 — со стационарного телефона, 101 — с мобильного телефона, 112 — единый номер вызова экстренных служб